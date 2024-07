O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) lançou o projeto Compartilhe Conhecimento, com indicação aos leitores de 100 livros que remetem à história do estado.



O projeto marca as comemorações do Dia de Minas Gerais, em 16 de julho. “É uma data especial para celebrarmos nossa história e cultura. Feitas por nossos associados, as indicações são acompanhadas de comentários e fotos”, informa Moisés Mota, um dos coordenadores do Compartilhe Conhecimento e conselheiro do IHGMG.



“Nosso principal objetivo é despertar a curiosidade pela leitura e pela história”, diz Mota. A entidade tem 100 integrantes – cada um indicou uma obra.

O romance “Grande sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, foi a opção de Gladstone Mamede. Antonio Anastasia, ex-governador do estado, optou por “Dona Leopoldina – Uma Habsburg no trono brasileiro”, de Gloria Kaiser.



Primeira mulher de Dom Pedro I, a arquiduquesa austríaca (1797-1826), que foi imperatriz consorte do Brasil durante quatro anos, desempenhou papel fundamental na Independência, de acordo com historiadores.

Leia também: Livro da historiadora Lilia Schwarcz desconstrói a ideia de que o Brasil é um país cordial e gentil

Jairo José Câmara, professor emérito da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), indicou um livro que marcou o início do modernismo em Minas Gerais: “Juiz de Fora – Poema lyrico”, de Austen Amaro de Moura Drummond.

Pioneiro do modernismo, Austen Amaro escreveu "Juiz de Fora – Poema lyrico" Arthur Rodrigues/EM/1988



Com ilustrações de Pedro Nava, então estudante de medicina em BH, esta obra foi lançada em 1926, no Bar do Ponto, na Rua da Bahia, local de encontro de intelectuais na capital. Tarsila do Amaral estava presente.



Já “Coordenadoria de Patrimônio Cultural: 20 anos de atuação especializada” foi o título sugerido por Marcelo Azevedo Maffra, que lidera a Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais.



Aos sábados, os associados do IHGMG se reúnem para discutir aspectos relativos à história de Minas Gerais. O instituto tem sede na Rua dos Guajajaras, 1.268, no Bairro Santo Agostinho. Mais informações sobre as atividades da entidade podem ser obtidas no site www.ihgmg.org.br e no Instagram (@ihgmgoficial).