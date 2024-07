“Vidas secas”, a triste sina do vaqueiro Fabiano, de Sinha Vitória, do menino mais velho, do menino mais novo e da cadela Baleia, que simbolizam milhares de retirantes da miséria da seca no Nordeste, é um dos grandes clássicos da literatura brasileira, publicado em 1938 pelo escritor alagoano Graciliano Ramos (1892-1953). Adaptado para cinema e teatro, “Vida secas” agora ganha bela versão em cordel pelo escritor recifense Josué Limeira, que leva ao leitor a grandeza da oralidade da cultura brasileira, com impactantes ilustrações do designer visual Vladimir Barros, seu conterrâneo, inspiradas no movimento armorial, fundado por outro gigante da literatura brasileira, o paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), criador de “Auto da compadecida”.

"Vida secas" agora ganha bela versão em cordel pelo escritor recifense Josué Limeira reprodução

DEDICATÓRIA

“Dedico de alma plena

Os versos que aqui estão.

A história, obra, memória

De quem amou o sertão.

Ao mestre Graciliano,

Divino alagoano.

Foi feito de coração.

Dedico com muito amor

Os versos que dão saudade

Da minha avó, meu avô

Que estão na eternidade.

Dois sertanejos arretados

Viveram essa verdade.

José Limeira e Chiquinha

Que cultivavam algodão

Nas terras da Paraíba

Num sítio lá no sertão.

Traziam sorrisos largos,

Dedico a cada leitor

Que possa, enfim, entender

Que aqui tem mais que um livro,

Um reino para viver.

Que as vidas podem ser secas

Até que venha a chover.”

(Josué Limeira)



BALEIA

“Baleia estava doente,

Andava muito a sofrer.

O pelo estava caindo,

Só fazia emagrecer.

As costelas apareciam,

Manchas escuras surgiam,

Ela estava para morrer.

As moscas a perturbavam,

era grande o sofrimento.

A boca estava inchada,

Mal passava o alimento.

Pouca água bebia,

Vivia grande agonia

Em busca de alento

Fabiano até pensou

No mal da hidrofobia,

Amarrou-lhe no pescoço

A crendice que sabia:

Um rosário de sabugos,

Milhos queimados, refugos,

Para ver se curaria

(…)

Fabiano decidiu,

Foi buscar a espingarda.

Limpou sua pederneira,

Pois estava empoeirada.

Pra Baleia não sofrer,

Tinha agora o dever

De levá-la carregada.

(...)

Ela queria dormir

Para feliz acordar.

Num mundo com Fabiano,

Com ele a lhe chamar.

Lamberia sua mão,

O rebanho escoltar.

Acordaria num mundo

Com preás gordos ao lado.

Com as crianças brincando

E com o sertão florado

Rolariam no chiqueiro...

Era o sonho derradeiro,

Num dia mal-acabado.

CApa do livro "vidas secas em cordel" Reprodução



“vidas secas em cordel”

• Josué Limeira (versos)

• Vladimir Barros (ilustrações)

• Editora Yelllowfante

• 160 páginas

• R$ 51,92 (impresso)

• R$ 45,90 (digital)