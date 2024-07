Gabriela Prioli deixou o sofá do "Saia justa" para assumir o comando do programa "Sábia ignorância", nova atração do GNT





Advogada, Gabriela Prioli ganhou notoriedade na TV em 2020, ao atuar como comentarista política de “O grande debate”, quadro da CNN Brasil. Antes de iniciar a carreira na comunicação, ela trabalhava como professora de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e era sócia de um grande escritório de advocacia do país.

Poucos anos após optar pela transição profissional, Gabriela acumula milhões de seguidores nas redes sociais, que utiliza para debater temas políticos em linguagem acessível a diversos públicos.



Também é autora dos livros “Política é para todos” e “Ideologias”, ambos publicados pela Companhia das Letras, palestrante, modelo e publicitária, além de conduzir o podcast “Platitudes” ao lado do professor e historiador Leandro Karnal, com quem atua em um clube do livro.

Com tantas frentes, Gabriela Prioli assume ainda outro papel: o de apresentadora. “Sábia ignorância”, nova atração do canal GNT, é comandada exclusivamente por ela, que recebe dois convidados em cada um dos episódios semanais.



“Não houve um momento específico em que decidi fazer a transição profissional. Queria falar para mais gente e colaborar na facilitação do diálogo entre as pessoas, isso é fato. Quando fiz esse movimento, não sabia quais espaços o futuro me reservava, por isso não idealizei ser apresentadora de TV”, revela Gabriela ao Estado de Minas.

“Passei a me posicionar e discutir temas que considerava importantes da forma que pensei que deveria ser. Os meus sins e nãos me trouxeram até aqui”, afirma.



Minha cara, meu tom

Rosto conhecido no GNT, Gabriela Prioli dividiu o sofá do “Saia justa” com Larissa Luz, Astrid Fontenelle e Bela Gil por mais de um ano. Eliana, nova contratada da Globo, assumiu o lugar dela na atração, enquanto a advogada foi convidada para comandar o programa solo. “Sábia ignorância” é sua segunda experiência no formato.



“Tive três temporadas de um programa na CNN, o “À Prioli”. É muito gostoso ter uma atração solo, mas também foi ótimo dividir a apresentação como acontecia no ‘Saia justa’, onde, inclusive, aprendi muito com a Astrid Fontenelle”, diz a advogada.



“Apresentar sozinha era algo que eu tinha vontade de fazer de novo, principalmente por se tratar de um programa de entrevistas com a minha cara, ao qual pude dar um pouco do meu tom.”



“Sábia ignorância” vai ao ar às segundas-feiras no GNT, às 21h45. O programa une aprendizado e entretenimento ao convidar um especialista e uma celebridade para debaterem temas sociais diversos.



O primeiro episódio, exibido na semana passada, reuniu Giovanna Ewbank e o psicanalista Christian Dunker. O questionamento “Somos todos ignorantes?” pautou a conversa dos dois.



“O ‘Sábia ignorância’ tem um formato novo, que une celebridades e especialistas. Nos episódios, podemos trocar experiências e unir dois mundos que muitas vezes vemos como separados”, afirma Gabriela.



“A temática conversa com o conteúdo que compartilho nas redes sociais, mas de uma forma diferente. Nas minhas redes, estou sozinha explicando determinados tópicos em um papel de centralidade. Já na TV, proponho o diálogo com outras pessoas que se assumem como protagonistas”, comenta.



O segundo episódio do programa, que será exibido nesta segunda-feira (29/7), contará com a participação da cantora Duda Beat e da especialista Rachel Maia. Com mediação de Gabriela Prioli, elas vão tentar responder à pergunta: “Você é o seu trabalho?”



Conforme adianta a apresentadora, temas como sustentabilidade, gênero, saúde mental, maternidade e envelhecimento estarão na primeira temporada. Pepita, Isis Valverde, Rafa Kalimann e Dani Calabresa são algumas das celebridades com presença garantida.

Pedagogia do diálogo



“O mundo nos cobra muita fala, mas, para falarmos bem, nós precisamos escutar primeiro. Há muito a aprender com o outro a partir da abertura do diálogo”, diz Gabriela.



“Ter consciência de que não sabemos tudo é o ponto inicial. O programa vem com a proposta de nos colocar no mesmo patamar. Somos todos ignorantes. Há coisas que não sabemos, por mais sábios e estudados que sejamos. Reconhecer que precisamos adquirir conhecimento não é fraqueza. Pelo contrário, é sabedoria”, conclui.



“SÁBIA IGNORÂNCIA”

Programa apresentado por Gabriela Prioli. Exibição às segundas-feiras, às 21h45, no GNT. Também disponível no Globoplay.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro