Ana Maria Braga esclareceu polêmica a respeito do consumo de maconha no programa desta quinta-feira (25/7)

Ana Maria Braga voltou a falar com Guga Chacra sobre a polêmica envolvendo uma visita ao escritório da Globo em Nova York, em março deste ano. Na ocasião, a apresentadora, que estava em viagem com a família, participou ao vivo do canal de notícias e deu a entender que fumou maconha por anos.

“Viajei para a costa oeste [dos Estados Unidos], depois vim para a costa leste, e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha… É um cheiro que comanda. É uma coisa que você fica até meio tonto. Eu não me sinto bem com maconha, não sou consumidora. Fumei por muitos anos”, afirmou Ana na ocasião.

No Mais Você desta quinta-feira (25/7), Ana Maria, aos risos, explicou que estava se referindo a cigarro e não à maconha. “Quando eu falei assim: ‘Eu também fumo’, no final dessa conversa aí, eu fumava. Mas o que eu fumava era cigarro! E aí, entenderam que eu fumava maconha. Eu estava falando da maconha, a gente estava falando do cheiro… Aí eu fiquei famosa, virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista”, relatou ela.