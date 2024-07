Morto nesta quarta-feira (24/7), aos 74 anos, em decorrência de parada cardíaca, Paulo Augusto Gomes foi um homem de cinema. Escreveu para e sobre filmes, historiou a cinematografia mineira em artigos e livros, dirigiu curtas e longas. Fez parte de uma geração crítica que foi fundamental para fazer a ponte para o moderno cinema de Minas.





Seu filme mais importante é “Idolatrada” (1983), longa que tem Belo Horizonte quase como protagonista (palavras do próprio Paulo Augusto). A história, criada por ele e pelo escritor e roteirista Mario Alves Coutinho, acompanha poetas e literatos da celebrada geração de 1920/1930, contemporâneos de Carlos Drummond de Andrade e João Alphonsus.





Paulo Augusto seguiu um longo caminho, que passa pela imprensa local e pela efervescente cena cineclubista capitaneada pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC).





“Tínhamos certa paixão pelo cinema americano. Não como um todo, mas o clássico, de autores como Arthur Penn. Lógico que o francês – Godard, a Nouvelle Vague – era algo extremamente importante para nós. O cinema italiano ainda, mas não só o neorrealismo. E Bergman. Houve sempre também a defesa de um cinema brasileiro, algo que nos uniu muito”, afirma Alves Coutinho.





Uniu não só os dois, mas toda a turma da “Seção de cinema”, página publicada às terças-feiras no Estado de Minas a partir de outubro de 1976. Durante duas décadas, sob a batuta do editor Geraldo Magalhães, os críticos Paulo Augusto, Mario Alves Coutinho, Ricardo Gomes Leite e Ronaldo de Noronha analisavam filmes em cartaz na cidade.





A presença na imprensa, a começar pelo EM (e depois em outros jornais, como o Suplemento Literário), começou bem antes da página semanal. Paulo Augusto não tinha nem 20 anos quando passou a assinar críticas. Em 1968, o lançamento em BH, com atraso de cinco anos, de “Trinta anos esta noite” (1963), de Louis Malle, levou-o a dividir uma página com três colegas para dissertar sobre o longa.

A experiência jornalística o encaminhou para a escrita de mais fôlego. Integrante do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, publicou o livro “Pioneiros do cinema em Minas Gerais”. Textos dele fazem parte de “Cinema em palavras” e “Os filmes que sonhamos”. Como ensaísta, participou das obras “Godard e a educação” e “Presença do CEC – 50 anos de cinema em Belo Horizonte”.



Em dado momento, Paulo Augusto decidiu fazer cinema. Dez anos mais velho, o jornalista Victor de Almeida, referência para a geração sessentista de cineclubistas, nem se lembra de quando o conheceu. “Era um rapazinho, ia muito lá em casa e conversávamos sobre cinema. Ele escrevia muito, então comecei a demandar uma série de coisas.”



A relação se estreitou até que em meados dos anos 1970 os dois se tornaram sócios na empresa Filmes Gerais. A primeira produção foi o curta “Graças a Deus” (1978), sobre ex-votos. Paulo Augusto dirigiu não só este filme (com José Mayer e Vera Fajardo no elenco), como também “Os verdes anos” (1979, sobre a geração modernista de Cataguases) e “Sinais de pedra” (1980, sobre o patrimônio histórico de Minas).



Na época, fazer cinema era uma aventura, diz Victor de Almeida. “O esforço era tremendo, pois era tudo muito artesanal e muito caro. Belo Horizonte era carente de equipamentos”, conta, lembrando que havia só uma moviola (máquina para editar filmes) na cidade, que pertencia à UFMG.



Em fevereiro de 1981, em entrevista a Paulo Vilara para o EM, Paulo Augusto falou de seu primeiro longa. A poucos dias do início das filmagens de “Idolatrada”, contou que Carlos Drummond havia aprovado o roteiro. “Ele acha que a minha história é muito mineira, e gosta do que criei. Isso me deixou profundamente feliz.”



No elenco estão Denise Bandeira, Carmem Silva, Mário Lago (em seu último longa), José Mayer e uma pá de gente da cultura de BH em participações: Jota Dângelo, Ronaldo de Noronha, Priscila Freire, Alcino Leite Neto, Nely Rosa, entre outros.



Helvécio Ratton foi produtor de “Idolatrada” com Tarcísio Vidigal, do Grupo Novo de Cinema. “O Paulo, meu companheiro desde o início, era perdidamente apaixonado pelo cinema. Tinha atração muito grande pela Nouvelle Vague, tanto que sempre o relaciono com Truffaut. ‘Idolatrada’ foi um filme muito delicado em que ele mostrou sua visão do cinema”, diz o cineasta.



Luta mineira





“'Idolatrada’ é resultado da luta para tornar possível fazer cinema em Minas”, comenta o diretor Rafael Conde, que vê em Paulo Augusto e companheiros a ponte para sua própria geração, que veio em seguida.

“Era uma turma muito ligada a pensar nos filmes. A crítica, naquele momento, era fundamental para o cinema brasileiro. Tanto que vários cineastas, Glauber entre eles, vieram a BH porque reverenciavam a turma mineira.”



Em 2000, Gomes lançou o segundo longa, “O circo das qualidades humanas”, direção conjunta com Geraldo Veloso, Jorge Moreno e Milton Alencar Jr.

Paulo Augusto deixa os filhos Elena, Pedro e Lucas.