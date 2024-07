A ex-BBB Hariany Almeida viralizou nas redes sociais após aparecer trocando de roupa no meio da rua em Londres. Ela, inclusive, foi alvo de críticas do público.

Nas imagens, a subcelebridade, de 26 anos, aparece com uma bolsa em um local movimentado na capital inglesa, e muda de look, mas sem deixar a roupa íntima à mostra. As pessoas que passavam no local ficam surpresas com a atitude da ex-BBB.

Hariany Almeida troca de roupa nas ruas de Londres Reprodução/Redes sociais

O público achou desnecessário a atitude de Hariany. Alguns até afirmaram que “as pessoas na internet estão com desequilíbrio mental”. “Já não gostam de brasileiros”, comentou outra. “Imitando a Ingrid [Ohara, influenciadora], entendi”, cutucou uma terceira.

“Passar vergonha, vídeo desnecessário. Vergonha alheia”, disse mais um.