O legado de Frank Sinatra (1915-1998) vai ser lembrado no show “Sinatra forever – Rick Michel & Orquestra”, nesta quinta-feira (25/7), às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

O concerto faz uma viagem pelos clássicos do artista – “I’ve got you under my skin”, “New York, New York”, “Lady is a tramp”, “Fly me to the moon” –, além de “Garota de Ipanema”, gravada por Sinatra em dueto com Tom Jobim.

Musical

Com passagem por vários países, como Nova Zelândia, Japão, Canadá, Chile, além de cidades brasileiras, entre elas Recife, Natal, Fortaleza e São Paulo, Rick Michel homenageia Frank Sinatra há 20 anos. Sua paixão pelo astro surgiu na infância, influenciado pela mãe. Aos 68 anos, o artista também escreveu e atua no espetáculo “Frank... A musical journey”.

Os ingressos para o show de hoje podem ser adquiridos na bilheteria local ou na plataforma Sympla. Setor 1: R$ 260 (inteira e, R$ 140 (ingresso solidário). Setor 2: R$ 240 (inteira) e R$ 130 (ingresso solidário). Meia-entrada conforme a lei. Ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e dentro do prazo de validade, que será recolhido na entrada do teatro na hora da apresentação. Informações: (31) 3516-1360.