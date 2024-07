A cantora Margareth Reali é a convidada dos irmãos Wilson e Beto Lopes no show desta terça-feira (23/7), às 20h, no Clube de Jazz Café Com Letras. A paulista traz a BH seu repertório dedicado a Milton Nascimento.



“Vera Cruz” (de Milton e Márcio Borges), “Cais” (clássico com letra de Ronaldo Bastos), “Caxangá” e “Sentinela” (parcerias dele com Fernando Brant) estão entre as canções, assim como “Canoa, canoa”, de Nelson Angelo e Brant, outro sucesso de Milton.



Wilson Lopes ficou conhecido como o maestro de Bituca – título conferido pelo próprio Milton, com quem trabalhou por três décadas. Beto Lopes é respeitado instrumentista da cena mineira. Os irmãos vão apresentar também releituras de “The house in the rising sun” (The Animals) e “Cantaloupe Island” (Herbie Hancock). Nesta noite, o improviso característico do jazz vai se unir às influências da música mineira.



Os 50 anos do álbum “Milagre dos peixes”, de Milton Nascimento, vêm sendo comemorados por Margareth Reali na turnê que conta com Beto Lopes como guitarrista e diretor musical. No próximo sábado (27/7), o show chega a Congonhas, no Parque da Romaria.



“Neste espetáculo, teremos como convidado o pianista Túlio Mourão, além de Lincoln Cheib (bateria), Eneias Xavier (baixo), Tatta Spalla (guitarra) e Sérgio Rabelo (violoncelista) substituindo o Jacques Morelenbaum, que está viajando e não poderá vir a Minas. A direção é do Cristiano Caldas”, informa ela. O violoncelista carioca confirmou presença no show marcado para 16 de agosto, em Ouro Preto.

Privilégio

Margareth está feliz com o convite dos irmãos Lopes para o evento desta noite. “Eles têm enorme conhecimento da música de Bituca, é impressionante. Para mim, é um grande privilégio participar do show com eles. Os dois tocaram por muito tempo com Bituca e têm importância muito grande na música mineira”, diz.



Será o primeiro show da cantora com os irmãos. “Só dei uma canja com eles no Bar do Museu do Clube Esquina, há pouco tempo. Ali surgiu a vontade de fazermos a apresentação no Clube de Jazz”, comenta.

Margareth promete para hoje algumas canções do projeto dos 50 anos de “Milagre dos peixes”. Milton lançou dois LPs homônimos: o álbum de estúdio, em 1973, e o duplo, gravado ao vivo no Theatro Municipal de São Paulo, em 1974. “Faço um apanhado das principais canções. O LP de 1974 tem bossa nova e também algumas coisas que não são de Bituca”, diz ela.

“Para mim, cantar a obra de Milton é muito importante, porque busco o aprimoramento. Estar com Wilson e Beto é oportunidade de me aprimorar”, afirma a cantora.

Beto e Wilson Lopes podem retomar o duo que ganhou destaque na cena mineira Isabel Borges/divulgação

Wilson Lopes retribui o elogio, dizendo que é um privilégio acompanhá-la. “Vamos fazer um trio, com a mistura de música instrumental e cantada. Eu e Beto estaremos em duo de violões”, explica.

“Como o Bituca tem muitas músicas instrumentais, eu e Beto faremos esse lado dele, fora outras que são cantadas mas que faremos de maneira instrumental”, detalha.

Margareth Reali torce para que a dupla dos Lopes volte à cena. “Os dois são grandes instrumentistas. Aliás, o duo de Wilson e Beto já existia, chegou até a gravar um disco e agora volta mais forte ainda”, diz.

Projeto à vista

Wilson conta que o show com Margareth é o primeiro do duo Lopes. “Pode ser até que vire um projeto. Ela está em BH, onde ficará por um tempo, vamos ver. Ela nos deu um toque e a gente conseguiu montar este show, que está lindo”, afirma.

Wilson Lopes começou a trabalhar com Milton Nascimento em 1993. “Entrei no disco ‘Angelus’ e finalizamos no Mineirão, em 2022. Foram 30 anos de direção musical, guitarra, arranjos, vocal e composições”, orgulha-se o violonista, guitarrista, maestro e professor mineiro.



IRMÃOS LOPES CONVIDAM MARGARETH REALI



Nesta terça-feira (23/7), às 20h, no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Área interna: R$ 15 (balcão em pé), R$ 30 (individual), R$ 60 (mesa para dois) e R$ 120 (mesa para quatro). Área externa: R$ 30 (mesa para dois) e R$ 60 (mesa para quatro). À venda na plataforma Sympla.



MARGARETH REALI CONVIDA TÚLIO MOURÃO



Festival de Inverno de Congonhas. Sábado (27/7), às 21h30, no Centro Cultural da Romaria. Entrada franca.