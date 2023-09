677

Produtora atuante, a cantora Margareth Reali lança o single 'Imortais' e produz EP com autores de Minas Murilo Medina/divulgação

Tendo como convidado especial o violoncelista carioca Jaques Morelenbaum, a cantora, compositora e produtora paulista Margareth Reali lança o single "Imortais" (Selim). Um time de craques mineiros participou da gravação: Christiano Caldas (produção, piano e arranjo), Lincoln Cheib (bateria), Eneias Xavier (contrabaixo), Matheus Barbosa (guitarra), Vinícius Motta e Jaiminho Silva (vocais).









“Em BH, Christiano Caldas, Lincoln Cheib, Eneias Xavier e Mateus Barbosa me deram atenção especial. Disseram que gostaram muito da minha música, o que me animou bastante. Tomei coragem para gravá-la por causa deles, principalmente o Lincoln. A palavra dele sempre contou muito para mim.”

Chico Amaral

Enquanto retoma seu lado autoral, a produtora trabalha no projeto em homenagem a compositores mineiros. Já lançou o single “Bodas”, de Chico Amaral, com a participação do maestro Torcuato Mariano. “É o quarto single do EP, que terá cinco faixas e deve ser lançado em outubro”, anuncia.





Margareth Reali já mandou para as plataformas a faixa “Sentinela”, de Milton Nascimento e Fernando Brant; “Lua de sangue”, outra composição dela; e agora “Imortais”. “Ainda falta uma que me será entregue pelo Chico Amaral, autor com quem me identifico muito.”





A paulista também faz o show “Sentinela do futuro”. Em Congonhas, a plateia reuniu 2 mil pessoas, conta, orgulhosa. A cantora se apresentou na cidade histórica com Christiano Caldas (teclados), Lincoln Cheib (bateria), Adriano Campagnani (baixo), Tatá Spalla (violão) e Beto Lopes (guitarra).

'Sou a campineira mais mineira que existe, porque tudo o que tem a ver comigo tem a ver também com Minas Gerais' Margareth Reali, produtora, cantora e compositora







A admiração pelos mineiros vem de longe. Tudo começou quando ela assistiu à apresentação de Milton Nascimento com a Sinfônica de sua terra natal, Campinas. “Apaixonei-me pelo trabalho dele. Desde novinha venho cantando a obra do Milton”, comenta.





Atualmente, ela continua se dedicando às canções de Bituca. “Quem está fazendo comigo é, principalmente, o Beto Lopes, que está me ensinando tudo. Fizemos recentemente temporada no Bar do Museu do Clube da Esquina, fomos recorde de público.”





Além de Congonhas, o show chegou ao Sesc Belenzinho, em São Paulo, e à Virada Cultural paulista. “Tivemos convite para voltar ao Sesc São Paulo em outubro. Sou a campineira mais mineira que existe, porque tudo o que tem a ver comigo tem a ver também com Minas Gerais”, diz.

Estreia com Faro





Em 2007, Margareth lançou o álbum “Um trem para o sonho – As canções de Nivaldo Ornelas” e criou os projetos “Divas” e “Vintage”, interpretando canções dos anos 1950 e 1960 com participação de Arrigo Barnabé. A partir de 2010, a paulista passou a se dedicar exclusivamente à produção, promovendo a volta aos palcos do grupo Som Imaginário, além de shows de Eumir Deodato e Romero Lubambo.





“IMORTAIS”

• Single de Margareth Reali

• Selim

• Disponível nas plataformas digitais

“Fiquei cerca de 10 anos afastada da música, pois estava fazendo produção. Voltei a cantar durante o período pandêmico”, explica. O single “Imortais” foi gravado no Studio 71, em Belo Horizonte, no ano passado.Margareth Reali estreou como cantora em 1996, descoberta pelo diretor e produtor Fernando Faro. Estudou canto lírico e participou de óperas e concertos. Seu primeiro CD, “Onde o céu azul é mais azul” (1998), contou com arranjos de Cristóvão Bastos, Amilson Godoy, Sérgio Dias e Natan Marques. De 2002 a 2008, fez turnês pelo país com o show “Portal de Minas”.