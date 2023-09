677

Os cinco sentidos e a força da natureza, por meio da água, do fogo e do ar, inspiram o novo trabalho da cantora e compositora mineira Carla Muzag Gabriela Vasconcelos/divulgação

Os cinco sentidos que guiam o ser humano inspiram o novo disco da cantora, compositora, violonista e atriz mineira Carla Muzag. Com sete faixas autorais, “5 Orientes” foi produzido por dois músicos experientes: o mineiro Sérgio Pererê, com quem ela compôs “Caminhos do vento”, e o pernambucano Jam da Silva, parceiro de Carla nas faixas “Bem perto” e “Maré”. Os cinco sentidos que guiam o ser humano inspiram o novo disco da cantora, compositora, violonista e atriz mineira Carla Muzag. Com sete faixas autorais, “5 Orientes” foi produzido por dois músicos experientes: o mineiro Sérgio Pererê, com quem ela compôs “Caminhos do vento”, e o pernambucano Jam da Silva, parceiro de Carla nas faixas “Bem perto” e “Maré”.





Sérgio Pererê é ligado à cultura popular mineira; Jam aos tambores de Pernambuco. “Queria trazer a minha ancestralidade por meio desses dois grandes músicos. Foi muito interessante trabalhar com eles, fiquei muito feliz com o resultado final”, diz.

Toca Ogan, Kelly e Barulhista

O álbum contou também com três participações especiais: o percussionista e compositor Toca Ogan, integrante da banda Nação Zumbi, a musicista Kelly Rabequeira, ambos nordestinos, e o mineiro Barulhista.





Carla define “5 Orientes” como um disco de MPB que dialoga com o eletrônico e o digital. “Há um lado orgânico muito presente. O orgânico é o pano de frente, o pano de fundo são as batidas eletrônicas”, explica. Em sua opinião, elementos digitais e eletrônicos são válidos, “mas o músico tocar é mais importante”.





Os cinco sentidos – tato, audição, olfato, visão e paladar – estão ligados a esse universo orgânico. “Falo de fogo, água, universo. A sonoridade dialoga com isso, com o natural, mas também traz o futuro, que são os eletrônicos.”





O trabalho foi realizado no Engenho, em Belo Horizonte, e no estúdio de Jam da Silva, no Recife. “Gravei em BH com o Pererê, que fez algumas percussões, e contei com a participação do Barulhista, um explorador do som. Na faixa 'Meu ponto', ele fez todas as bases eletrônicas e beats, ficou interessante e comungou bem com a ideia do disco”, conta.





Carla Muzag admite: temia que a “mistura” BH e Recife resultasse numa “colcha de retalhos”. “Não sabia o que iria ser com gravações em dois lugares diferentes. Mas consegui, de certa forma, reunir as informações sonoras no diálogo com os produtores de forma muito coerente. Fiquei satisfeita em juntar os dois”, diz.

'Falo de fogo, água, universo. A sonoridade dialoga com isso, com o natural, mas também traz o futuro, que são os eletrônicos' Carla Muzag, cantora e compositora







A cantora e compositora participou de todo o processo de criação e produção de “5 Orientes”. Também gravou os violões e assinou a arte da capa. Mixagem e masterização ficaram a cargo de André Cabelo e Marco Melo.





A artista diz que “5 Orientes” se refere à maneira de ser e de estar no mundo, tendo como guias os sentidos, os elementos da natureza e a ancestralidade. É o segundo álbum dela, gravado de junho de 2021 a agosto de 2022.

Estreia com Liminha

O primeiro disco, “O tempo sou eu”, foi produzido pelo aclamado Liminha. Saiu em 2014, com participação de Marcos Suzano, Serginho Trombone e da banda Cidade Negra.

Carla Muzag, cujo nome artístico já foi Carla Gomes, teve contato com diferentes linguagens artísticas por meio de familiares ligados à música, à fotografia e à pintura.





Iniciou sua carreira aos 18 anos, apresentando-se em bares, eventos e festas. Em 2011, venceu o concurso Novos Talentos do Samba, promovido pelo Carioca da Gema, no Rio de Janeiro.





Em 2015, Carla foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de melhor cantora, ao lado de Fernanda Takai e da vencedora, Roberta Miranda.

Capa do disco 5 Orientes Carla Muzag

REPERTÓRIO



“Bem perto”

De Carla Muzag e Jam da Silva





“Maré”

De Carla Muzag e Jam da Silva





“Vertical”

De Carla Muzag





“Essencial”

De Carla Muzag





“Destino (Odu)”

De Carla Muzag





“Meu ponto”

De Carla Muzag





“Caminhos do vento”

De Carla Muzag e Sérgio Pererê





Como atriz, Carla trabalhou com Sérgio Pererê nos musicais “Desde que o samba era semba” (2014) e “Rosário: Show musical” (2019). Foi dirigida por João das Neves na remontagem de “Arena conta Zumbi” (2012) e na peça “Madame Satã – Um musical brasileiro” (2019).