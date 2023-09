677

A cantora mineira Marina Sena lançou uma nova versão de um de seus maiores hits. Com direito a um clipe cheio de sensualidade, a diva pop repaginou ‘Ombrim (ai que delícia o verão)’ nessa terça-feira (5/9) e conquistou ainda mais fãs.

Um dos maiores hits da carreira de Marina Sena, 'Ombrim' foi lançada em 2019, pela sua ex-banda, Rosa Neon Reprodução

Nas primeiras 24 horas, o vídeo atingiu 215 mil visualizações no YouTube, com 33 mil likes na plataforma. O clipe ainda ocupa a 2ª posição de vídeos em alta e a 19ª nas tendências de música do site. As imagens foram gravadas na praia de Sabiaguaba, em Fortaleza, no Ceará.

‘Ombrim (ai que delícia o verão)’ foi lançada em 2019, pelo Rosa Neon, banda da qual Marina fazia parte. A nova versão é uma parceria com Chicão do Piseiro, Roni Bruno e MTS no Beat. A cantora decidiu relançar a música após um trecho da versão piseiro viralizar nas redes sociais.