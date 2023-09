677

Adam Levine se jogou no palco da Arena MRV e fez apresentação melhor que no The Town Marcos Vieira/DA/EM

Passava das 22h30, quando o Maroon 5 subiu no palco montado na Arena MRV. A banda não teve dificuldade para empolgar o público, afinal, além de a maioria estar ali por causa deles, o Jota Quest cumpriu com seu dever de manter a energia lá em cima.









Quando terminou "This love", elogiou o novo estádio e chamou o público para cantar junto. "Olha que lindo esse novo estádio. Eu sei que vocês amam cantar com a gente. Cantem conosco", disse o vocalista.





Na sequência, a banda enfileirou hits, como "Stereo hearts", "One more night" e "Animals", "Love somebody", "Heard to breath", "Lucky Strike".





"Eu amo vocês, pessoal", disse Levine antes de cantar "Sunday morning".





O repertório contou ainda com "I wanna be your lover", "What lovers do" e "Memories".





Nesta última música, Levine aproveitou a base romântica da guitarra para fazer sua tradicional exaltação ao Brasil.





"Meu português é terrível. Mas vou dizer que nós amamos muito vir para o Brasil. As pessoas, a energia, a paixão que vocês. É o nosso lugar favorito de ir. Então aproveite o máximo que vocês, cante conosco. Porque a música está dentro de cada um. E eu prometo que na próxima vez, vou melhorar meu português", disse antes de começar a cantar a canção.





Outro destaque foi o entrosamento dos músicos James Valentine (guitarra), Mickey Madden (baixo), Matt Flynn (bateria), Jesse Carmichael (teclados), PJ Morton (teclados de apoio) e Sam Farrar (baixo de apoio), resultado de 20 anos de parceria.