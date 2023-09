677

Yorgos Lanthimos, diretor de 'Pobres criaturas', com o troféu Leão de Ouro Gabriel Bouys/AFP

O filme "Pobres criaturas", dirigido pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, recebeu o Leão de Ouro, prêmio máximo do Festival de Veneza.

O longa-metragem traz Emma Stone no papel de uma mulher submetida a uma cirurgia experimental, em que recebe em seu crânio o cérebro do próprio bebê. Com corpo de adulta, mas cabeça infantil, ela desafia uma série de regras sociais. A comédia sarcástica, com notável concepção visual, aborda questões como o empoderamento feminino e a liberdade sexual.

A cerimônia, realizada neste sábado (9/9), consagrou ainda o japonês Ryusuke Hamaguchi com o prêmio de melhor direção por "Evil does not exist", sobre o embate de moradores de um vilarejo com um conglomerado que quer abrir um acampamento turístico no local.

Refugiados em cena

O grande prêmio do júri, o segundo mais importante do festival, ficou com "Io capitano", do italiano Matteo Garone, sobre senegaleses que fazem uma viagem cheia de percalços quando tentam buscar uma vida melhor na Europa.

A temática dos refugiados foi lembrada também com o prêmio especial do júri, o terceiro em termos de prestígio, que foi concedido a "Green border", sobre um grupo de sírios que tenta migrar para a União Europeia, dirigido pela polonesa Agnieszka Holland.

Cailee Spaeny ganhou o prêmio de melhor atriz pelo trabalho como a mulher de Elvis Presley em 'Priscilla' Gabriel Bouys/AFP

A americana Cailee Spaeny, que interpreta Priscilla Presley em "Priscilla", foi escolhida a melhor atriz, enquanto o prêmio de melhor ator ficou com o americano Peter Sarsgaard, no papel de um homem que sofre um tipo de demência precoce em "Memory".

O troféu de melhor roteiro foi entregue aos chilenos Guillermo Calderón e Pablo Larraín, pela farsa política "O conde".

O júri foi presidido pelo cineasta norte-americano Damien Chazelle, de "La La Land", e trazia como membros, entre outros, os diretores Santiago Mitre, Martin McDonagh, Jane Campion e Mia Hansen-Love.

VENCEDORES

Melhor filme: "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos

Direção: Ryusuke Hamaguchi, por "Evil does not exist"

Grande Prêmio do Júri: Matteo Garone, por "Io capitano"

Prêmio Especial do Júri: "Green border", de Agnieszka Holland

Atriz: Cailee Spaeny, em "Priscilla"

Ator: Peter Sarsgaard, em "Memory"

Roteiro: Guillermo Calderón e Pablo Larraín, por "O conde"

Prêmio Marcello Mastroianni (atuação iniciante): Seydou Sarr, por "Io capitano"