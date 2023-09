677

Ava DuVernay desfilou no tapete vermelho de Veneza e denunciou preconceito em relação a filmes de cineastas negros Tiziana Fabi/AFP





Ava DuVernay, primeira americana negra a inscrever um filme na competição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, está orgulhosa em romper com a ideia de que as histórias apresentadas por cineastas negros de seu país “não interessam”.









“Origin” disputa com 22 filmes o troféu Leão de Ouro, que será entregue neste sábado (9/9). “Não sei dizer quantas vezes me disseram: ‘Não se candidate a Veneza, você não vai entrar’. E este ano aconteceu algo que não ocorria há oito décadas” ,comentou a americana, de 51 anos. “Agora que a porta foi aberta, espero e confio que o festival a deixará aberta.”





O filme “Origin” é baseado em um ensaio publicado pela escritora Isabel Wilkerson:“Casta – As origens de nosso mal-estar” (2020). O best-seller traça um paralelo entre as raízes do racismo nos Estados Unidos, na Alemanha nazista e no sistema de castas na Índia, de tradição milenar.

• Leia também: Filmes de Sofia Coppola e Woody Allen estreiam em Veneza





Indicada ao Oscar pelo drama histórico “Selma: Uma luta pela igualdade” (2014), Ava DuVernay é autora de várias obras com temática racial, incluindo a série “Olhos que condenam”, lançada em 2019 pela Netflix.





“Origin” mistura as teorias de Isabel Wilkerson, ganhadora do prêmio Pulitzer (interpretada por Aunjanue Ellis-Taylor), com sua história pessoal, marcada pela morte do marido (Jon Bernthal) e da mãe.









Diretora de 'The green border', Agnieszka Holland avisa: 'A crise dos refugiados é o desafio que marcará o futuro da Europa' Tiziana Fabi/AFP

“Li o livro e fiquei fascinada pelas ideias de Isabel, suas teorias sobre o conceito de casta”, disse a cineasta ao explicar a decisão de rodar “Origin”, produção independente filmada parcialmente em Berlim e Nova Délhi.

'The green border' relata drama na fronteira



Por sua vez, a diretora polonesa Agnieszka Holland expõe em toda sua dureza a crise dos refugiados na fronteira da Polônia com Belarus no filme “The green border”, outro candidato ao Leão de Ouro.





Filmado em preto e branco, o longa de 150 minutos aborda a crise desencadeada em 2021, pouco antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, quando milhares de refugiados de países destruídos, como Síria e Afeganistão, chegavam diariamente às densas florestas da região.





À crueldade dos guardas fronteiriços bielorrussos, que roubam e maltratam emigrantes, colegas poloneses respondem com expulsões “no calor do momento”, em plena noite, graças à situação de emergência decretada pelo governo.





O resultado é um pingue-pongue angustiante de famílias inteiras jogadas de um lado para o outro da fronteira, sem recurso legal possível, expostas ao frio e à boa vontade de poucos ativistas e moradores da região.





Este drama continua até hoje, sem solução. “Meu pecado é ter nascido com o pior passaporte possível”, murmura um dos personagens de “The green border”, filme duro e combativo.





“A crise dos refugiados, dos migrantes, é o desafio que marcará o futuro da Europa”, declarou a diretora Agnieszka Holland em Veneza.





“Escolhemos um enfoque épico, com diferentes pontos de vista, porque temos a impressão de ser os primeiros que contamos esta história”, acrescentou.





Holland montou elenco com atores de países destruídos pela guerra: o sírio Jala Altawil, que fugiu em 2015 com sua família e segue como refugiado na França, a afegã Behi Djanati Atai e estrelas do cinema polonês, como Maja Ostaszewska, que interpreta uma psicóloga que decide tomar partido diante da tragédia.