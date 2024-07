Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Eric Clapton são unanimidades quando o assunto é guitarra. Os roqueiros figuram nas listas de melhores músicos de todos os tempos e é inegável sua relevância para a história da música. Mas entre os guitarristas que estão na ativa, quais são os destaques? O site Ultimate Guitar chocou ao divulgar uma lista que inclui Taylor Swift entre os 10 melhores do mundo dos últimos 20 anos.





A cantora foi citada na pesquisa feita pela Censuwide e encomendada pela GuitarGuitar, em homenagem à exposição Fender, um dos maiores e mais importantes fabricantes de guitarras, amplificadores e baixos do mundo, à mostra no Reino Unido. O estudo ouviu mil guitarristas britânicos, em busca de saber quais são suas inspirações.





Taylor está na oitava posição da lista, logo à frente de Tom DeLonge, do Blink-182. A loirinha não é conhecida pelos solos no instrumento, mas uma das apostas dos pesquisadores é que ela apareça no ranking graças à The Eras Tour, uma das turnês mais lucrativas do mundo, em que toca violão.





Além de Taylor, outras duas mulheres estão no ranking. Em 20º lugar, aparece a americana Julien Rose, cantora e guitarrista indie. Já em 17º, está H.E.R, cantora estadunidense de R&B contemporâneo.





No topo da lista, temos John Frusciante, do Red Hot Chili Peppers , seguido por Alex Turner, do Arctic Monkeys, na segunda posição. O pódio termina com John Mayer.





Os metaleiros quase ficaram de fora da lista, que privilegiou artistas indie e outros gêneros musicais com menos virtuosidade. Apenas dois músicos do metal aparecem na lista, Jim Root, do Slipknot, e John 5, do grupo de Glam Rock, Mötley Crüe.





Veja a lista completa:





John Frusciante (Red Hot Chili Peppers) Alex Turner (Artic Monkeys) John Mayer Sam Fender Jonny Greenwood (Radiohead) Chris Shiflett (Foo Fighters) Ed O'Brien (Radiohead) Taylor Swift Tom DeLonge (Blink-182) Simon Neil (Biffy Clyro) Jim Root (Slipknot) Keith Urban John 5 (Mötley Crüe) Brad Paisley Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age) Albert Hammond Jr. (TheStrokes) H.E.R. Adam Hann (1975) Ed Sheeran Julien Baker