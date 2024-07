Taylor Swift adiou um de seus shows no Brasil após a morte de uma fã no ano passado

A empresa T4F Entretenimento, responsável pela turnê da cantora Taylor Swift no Brasil em outubro de 2023, vai pagar uma indenização para uma fã da artista por ter adiado uma das apresentações da americana no Rio de Janeiro.





O caso foi julgado pela Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF). A decisão da juíza Oriana Piske doi dada na última sexta-feira (19/7). Cabe recurso.





O show adiado aconteceria no dia 18 de novembro, mas foi postergado devido ao calor extremo e à morte de Ana Clara Benevides, que ocorreu um dia antes em razão das altas temperaturas.





A fã de Taylor que venceu a ação alegou que comprou os ingressos por R$ 1 mil, além de passagens aéreas, hospedagens e alimentação. O valor total gasto foi de R$ 5,5 mil. A reclamação da fã é que o cancelamento aconteceu às 18h, 25 minutos antes do horário previsto para o início, às 18h25.





Na sua defesa, a T4F alegou que fez o cancelamento por questões de logística e segurança, temendo que algo grave acontecesse mais uma vez. A juíza, porém, não concordou com a tese da produtora de shows e concordou com a fã.

Código de defesa do consumidor





Para a magistrada, o código de defesa do consumidor foi desrespeitado. A juíza classificou a atuação da T4F na organização dos shows de Taylor Swift no Brasil como "amadora e despreparada".





"Mesmo sabendo de eventuais mudanças climáticas que pudessem afetar o show, a ré (T4F) permitiu que todas as pessoas acessassem o local do evento e somente 25 minutos antes do começo tomassem a decisão de adiá-lo, o que demonstra a toda prova despreparo e amadorismo", disse a juíza.





A juíza determinou que a T4F reembolse os gastos que a fã teve com o show, além de determinar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais. No total, a T4F vai pagar R$ 10,5 mil para a fã que entrou com o processo.