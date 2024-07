Hello Kitty

A Hello Kitty, que completa 50 anos de existência em 2024, não é uma gata. A revelação foi feita na quinta-feira (18/7) por Jill Cook, diretora da Sanrio — empresa que criou a personagem.





Em entrevista ao Today Show, da NBC, Cook disse que Hello Kitty é humana. “Ela é uma garotinha nascida e criada no subúrbio de Londres. Ela tem mãe e pai, uma irmã gêmea, Mimmy, que também é sua melhor amiga”, disse.

“Ela gosta de cozinhar biscoitos e fazer novos amigos”, acrescentou Cook.

A personagem tem inclusive um gatinho de estimação, chamado Charmmy Kitty. De acordo com Cook, o mundo da personagem é gigante, pois ela tem um namorado, Dear Daniel, e “centenas de outros amigos”. Essa, no entanto, não é a primeira vez que a empresa afirma que Hello Kitty não é uma gata: em 2014, eles deram a mesma informação.





Repercussão

A notícia causou revolta entre fãs do desenho. “O nome dela é Kitty (gatinha, em tradução livre) e ela tem bigodes. Mas ela não é uma gata. Entendi”, comentou uma. “Ela é uma garotinha bem estranha então”, completou outra.