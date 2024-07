Morreu nesta semana o ator Thommy Schiavo, conhecido por interpretar o peão Zoinho no remake de “Pantanal”. A informação foi divulgada por Leandro Lima, com quem Thommy trabalhou na novela. Ainda não se sabe a causa da morte.

Leandro usou as redes sociais para lamentar a morte do colega de trabalho.

"Acabo de receber uma notícia muito triste. Nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembro dele chamando todo mundo para assistir a um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar junto 'Peão' (uma de suas favoritas) lá no Pantanal. Ele deixa Larinha, sua filha, com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você, nosso eterno peão Zoinho", publicou o ator no Instagram. Ele viveu o peão Levi na trama.





Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, Thommy Schiavo tinha 39 anos e era pai de Lara, fruto de seu relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Lara nasceu em junho de 2023 e Thommy e Angra se conheceram nos bastidores de "Pantanal".





Após seu papel como Zoinho, Thommy foi escalado para interpretar um policial em “Guerreiros do Sol”, próxima novela do Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)





Na trama, escrita por George Moura e Sérgio Golderberg e com direção artística de Rogério Gomes, ele caçaria o cangaceiro Josué (interpretado por Thomás Aquino), protagonista da história inspirada em Lampião e Maria Bonita. A produção já foi gravada e tem previsão de estreia para 2025.