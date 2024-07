O cantor e compositor Bruce Springsteen conquistou um marco histórico ao entrar para o seleto grupo dos bilionários da revista Forbes.

Aos 74 anos, o cantor e compositor americano acumula uma fortuna estimada em mais de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões), em mais de seis décadas de carreira, com sucessos como Streets of Philadelphia e Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen tem números impressionantes:

Mais de 140 milhões de discos vendidos, consolidando-o como um dos artistas mais vendidos de todos os tempos;

21 álbuns de estúdio, 7 álbuns ao vivo e 5 EPs que alcançaram o topo das paradas, demonstrando sua consistência e popularidade;

Uma coleção de prêmios que inclui 20 Grammys, um Oscar, dois Globos de Ouro e um Tony Award especial, atestando seu talento e reconhecimento da crítica;

Indução ao Rock and Roll Hall of Fame e ao Songwriters Hall of Fame, selando seu lugar entre os maiores nomes da música;

Um livro de memórias que se tornou um best-seller do jornal The New York Times, revelando a intimidade e a trajetória do artista;

236 apresentações esgotadas na Broadway, mostrando sua capacidade de conectar com o público em um ambiente diferente dos palcos tradicionais;

Venda do catálogo de músicas para a Sony por US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em 2021, uma decisão estratégica que gerou um grande retorno financeiro;

Turnê mundial de 2023 com 1,6 milhão de ingressos vendidos e US$ 380 milhões (R$ 2,1 bilhões) em receitas, comprovando sua força no mercado de shows;

Atualmente em turnê pela Europa, com o próximo show marcado para Bergen, na Noruega, neste domingo (21/7)