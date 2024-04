Oito anos após a estreia, "Justiça" chega à segunda temporada no Globoplay. Série de antologia, em que cada temporada segue uma narrativa independente, a produção, criada por Manuela Dias e dirigida por Gustavo Fernández, estreia na próxima quinta-feira (11/4).



Na primeira trama, o cenário era Recife. Desta vez, serão Brasília e Ceilândia, sua principal cidade satélite. Leandra Leal (Kellen) é a única personagem que retorna da temporada de 2016.



São quatro histórias, que acabam entrelaçadas no mesmo cenário. Os protagonistas são Juan Paiva (Balthazar), Murilo Benício (Jayme), Belize Pombal (Geíza) e Nanda Costa (Milena). Danton Mello interpreta Abílio, personagem do núcleo de Geíza.



Contador que trabalha no gabinete de Nestor (Marco Ricca), é pai de Renato (Filipe Bragança), que entra para o tráfico de drogas para sustentar o próprio vício e acaba se mudando para Ceilândia. É ali que também moram Geíza e a filha, Sandra (Gi Fernandes). O cotidiano do trio é turbulento – Renato não respeita as vizinhas. A situação chega a um limite, e a mulher acaba matando o jovem para salvar a filha.



Político corrupto

É aí que a situação de Abílio muda radicalmente. O contador começa a pedir favores para Nestor, um político corrupto, para ver a culpada pela morte do filho na cadeia. A confusão é tamanha que Abílio, envolvido em lavagem de dinheiro, acaba colocando Sandra no meio do esquema.



"No começo, ele é um cara que vê muita coisa (errada na repartição pública onde trabalha), mas se faz de desentendido. Ou seja, é conivente, pois acaba participando, por tabela, de coisas escusas", comenta Danton. Mesmo assim, o ator acredita que seu personagem é "um homem bom". "É um cara de uma vida muito dura, submisso, inseguro, medroso, e que tem a vida transformada."



Para o ator, a mudança de personalidade de Abílio é muito interessante. "O encontro com Geíza, a força daquela mulher, faz com que ele acabe criando coragem." Para fazer o quê, só o decorrer da trama vai explicar.



Parte das filmagens foi realizada em locações do Distrito Federal; o restante em estúdios no Rio de Janeiro. "É muito bom trabalhar em locais onde os personagens vivem, ainda mais porque estou acostumado com novela, em que tudo é feito em cidade cenográfica", comenta o ator, que rodou o projeto entre fevereiro e junho do ano passado.

Com 48 anos de idade e 42 de carreira – fez aos 6 seu primeiro comercial e aos 10 estreou em novelas, com a saudosa "A gata comeu" (1985) –, Danton comenta que a grande diferença entre fazer série é o volume de trabalho. "Em 'Justiça', eu entrava no estúdio para rodar cinco páginas. Numa novela, fazemos 25 páginas por dia, é um ritmo alucinante. É complicado ter o mesmo apuro que se consegue em uma série.



Além de "Justiça 2", Danton também pode ser visto, a partir desta sexta (5/4), no History. Às 19h35, o canal pago lança um derivado da série "Inexplicável América Latina". A produção, apresentada pelo ator, compila os casos mais incríveis ocorridos no Brasil exibidos nas três temporadas da produção latino-americana.

“JUSTIÇA 2”

• A série, com 28 episódios, estreia na próxima quinta (11/4), no Globoplay. Serão lançados quatro episódios por semana, sempre às quintas.