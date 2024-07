Hello Kitty

Uma mexicana foi surpreendida após fazer uma encomenda de um bolo da personagem Hello Kitty. Acontece que o resultado do bolo ficou assustador, digno de um filme de terror. A imagem da “gatinha” ficou tão assustadora, que viralizou nas redes sociais.

“Pessoal, não comprem bolos de Fernanda Esquivel…Ela me cobrou 300 pesos (R$ 92) por um bolo da cabeça da Hello Kitty. Serviço ruim. Não a recomendo”, disse Kenia Ramos, a responsável por fazer a encomenda.

A doceira aproveitou o momento para se defender. Nos comentários da publicação, a responsável pelo bolo alegou que o episódio foi “uma brincadeira” e que “não sabe cozinhar nem um ovo”.

Os internautas, é claro, fizeram piada e zombaram do bolo. “As teorias de que a Hello Kitty era do diabo nunca fizeram tanto sentido”, brincou um internauta.

Resultado não agradou Reprodução / Redes Sociais

“Está perfeito para o Halloween”, disse outra. “Pobre criança deve estar em pânico com essa bolo. Até eu ficaria”, comento uma seguidora.