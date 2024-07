A atriz Débora Nascimento recusou uma proposta da Globo para voltar a atuar em uma produção da emissora após seis anos. A negociação era para a novela "Garota do Momento", prevista para ir ao ar na faixa das seis.





Débora seria mãe de Duda Santos, a Santinha de "Renascer", que será protagonista da trama. No entanto, não houve acordo financeiro e de datas de gravações. Débora tem outros compromissos já firmados com outras plataformas também.





A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Um novo nome já está sendo buscado, que tenha as mesmas características que Débora como atriz. Débora não faz trabalhos na Globo desde 2019, quando esteve no elenco da novela "Verão 90".





"Garota do Momento" é ambientada na década de 1950. Beatriz (Duda Santos), uma jovem negra, desafiará as normas da sociedade ao se tornar uma modelo e garota-propaganda de uma loja de sucesso.





No passado, sua verdadeira mãe desaparece e nunca se soube do seu verdadeiro paradeiro, fazendo a mocinha lutar para conhecer a sua verdadeira genitora, que não a vê há dezesseis anos.





Enquanto isso, o caminho da jovem acaba se cruzando com o de uma outra moça, também chamada Beatriz (Maisa Silva), sem saber que são irmãs da mesma mãe.





A outra Beatriz, ao contrário da mocinha, que prefere ser chamada de Bia, é ambiciosa e fará de tudo para afastar todos do seu caminho.





Ela não só disputa a atenção da mãe com a protagonista, como também se apaixonará por Roberto (Pedro Novaes), mais conhecido como Beto, e vai aprontar várias armadilhas para afastar a sua irmã do rapaz, contando com a ajuda de sua melhor amiga, que será interpretada por Klara Castanho.