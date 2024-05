Uma fofoca envolvendo um suposto caso de infidelidade movimentou as redes sociais no fim de semana. De acordo com o jornalista Leo Dias, um apresentador famoso, casado, e com filhos, teria sido flagrado em clima de intimidade com uma atriz bastante popular. Segundo o jornalista, a famosa também tem no currículo outro grande escândalo de traição no seu antigo relacionamento com um jovem ator.





Ainda de acordo com Leo Dias, o caso aconteceu de sexta-feira (24/5) para sábado (25/5) durante uma viagem a trabalho fora do país. A cena constrangedora teria sido presenciada por pessoas do ciclo de amizade do artista e próximas à sua esposa, o que gerou um clima de indignação e muitos rumores.





Na ocasião, o apresentador teria aproveitado que a esposa antecipou a volta ao Brasil para investir na atriz. De acordo com Leo Dias, o renomado apresentador já foi exposto publicamente em uma ocasião semelhante a essa “em um passado não tão distante”.

Mão boba? Calça de atriz chama atenção em evento da Globo



Ele ainda revelou que em meio aos rumores, o famoso teria feito uma homenagem à esposa, para despistar.



Com todas essas dicas, internautas passaram a especular quais seriam os famosos envolvidos nessa história. “Eu pensei no [Marcos] Mion, estou correta?”, questionou uma pessoa. “Marcos Mion e Débora Nascimento pra quem não sabe ainda”, escreveu uma internauta em uma página de fofocas. “Bem que desconfiei daquela declaração do Mion para a esposa”, escreveu uma terceira.

Débora Nascimento, esbanjando beleza no mar Reprodução/instagram



No meio dessa confusão, o nome do humorista Marcelo Adnet também foi mencionado. “Marcelo Adnet e Débora Nascimento, já vou dando logo o papo porque não gosto de rodeios. O boato que está rolando é em torno desses dois aí. Que o Adnet vive traindo suas parceiras, inclusive o caso mais recente foi no Carnaval, isso nós sabemos. E que a Débora Nascimento esteve envolvida num caso de traição com um ator (José Loreto), todo mundo sabe também”, comentou uma usuária do Instagram. “Não é o Mion, a Débora Nascimento e o Marcelo Adnet postaram a mesma foto no perfil”, sugeriu um internauta.



É… façam suas apostas!!!