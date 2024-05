RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel participou da 7ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizado pelo Instituto Identidades Brasil (ID_BR) nesse domingo (26/5). O evento premiou pessoas, iniciativas e organizações que promovem e aceleram a igualdade racial e a apresentadora foi uma das convidadas especiais.





Durante a apresentação, Deb, a inteligência artificial (IA) antirracista do ID_BR questionou a apresentadora sobre um dos seus maiores sucessos "Brincar de Índio": "Eu vi uns vídeos de você toda fantasiada de indígena cantando frases do tipo: 'índio fazer barulho, uh'. Achei um tanto inapropriado, você quer que eu te explique o porquê?", comentou deixando Xuxa sem graça. "Entendo muitos dos erros dessas gravações, desse tipo de performance, mesmo sendo uma tentativa lúdica de abordar o assunto com crianças", disse.





A IA continuou: "Atualmente, entendemos que o termo 'indígena' é mais adequado, porque 'índio' generaliza os povos originários. Foi só um termo que os colonizadores deram em um total desprezo com as culturas e línguas que já estavam aqui. Indígenas não fazem barulho. Indígenas são mais de 300 povos que falam várias línguas e tem várias formas de expressões de suas etnias que precisamos aprender".

No palco, a jovem Isa ainda brincou com a apresentadora. "Pô, Xuxa, não estou querendo te julgar, mas que música é essa?", brincou. E Xuxa respondeu: "Tu já está julgando", levando o público à gargalhada.