As eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorrem em novembro, e os acontecimentos que antecedem a votação são, naturalmente, um dos assuntos mais comentados, seja o atentado a Donald Trump, que concorre pelo Partido Republicano, ou a desistência de Joe Biden, deixando espaço para a pré-candidatura de Kamala Harris, ambos do Partido Democrata.



Com isso, o EM separou uma lista de séries e filmes com presidentes norte-americanos, reais e fictícios, para você assistir até o dia das votações.

Recontagem (2006)

O filme se passa em 2000, quando o pleito estava dividido entre o democrata Al Gore e o republicano George Bush, que se tornou o presidente por 537 votos, depois de uma intensa recontagem na Flórida, que dá nome ao longa-metragem com Kevin Spacey, Denis Leary e Laura Dern.

House of cards (2013-2018)

A série é uma adaptação inspirada em uma trilogia de livros de Michael Dobbs. Ela mostra os bastidores de Washington e as disputas por espaços de poder na Casa Branca e a política norte-americana. Kevin Spacey é quem interpreta o protagonista Frank Underwood.

Invasão à casa branca (2013)

Neste filme, o Serviço Secreto dos Estados Unidos recebe ajuda do ex-segurança particular e amigo pessoal do presidente para resgatar o chefe de Estado e sua família, feitos de reféns por um grupo que assume o controle da Casa Branca.

Scandal (2012-2018)

A série também é ambientada em contextos da vida estadunidense. Ela acompanha a ex-consultora de comunicações do governo Olivia Pope, que dedicava sua vida a proteger a imagem pública da elite norte-americana para garantir que segredos não fossem revelados.

Todos os homens do presidente (1976)

Dois jornalistas do Washington Post iniciam uma investigação na década de 1970 sobre uma invasão na sede do Partido Democrata, que originou o escândalo Watergate, e se deparam com um esquema de escutas em plena época de eleições. Tudo isso antecede e influencia a queda do ex-presidente Republicano Richard Nixon.

Designated survivor (2016-2019)

Na série, o secretário de habitação e desenvolvimento urbano é o “sobrevivente designado” e, de repente, precisa se tornar presidente dos Estados Unidos enquanto uma conspiração começa a se revelar ao seu redor.

Independence day (1996)

O filme é uma ficção-científica apocalíptica que ambientaliza uma invasão alienígen,a e o contra-ataque se passa durante um 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Ele é protagonizado por Will Smith, o capitão Steven Hiller, já o presidente dos Estados Unidos Thomas Whitmore é interpretado por Bill Pullman.

The West Wing (1999-2006)

Quando o democrata Josiah “Jed” Bartlet, interpretado por Martin Sheen, é eleito como presidente dos Estados Unidos, ele nomeia pessoas confiáveis para posições de importância que possam administrar a casa branca. A série persegue acontecimentos políticos, mas também desenvolve tramas individuais de cada personagem.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata