Revista Time aponta Kamala Harris como sucessora de Joe Biden como representante do Partido Democrata na corrida presidencial dos EUA

A Time, revista americana e uma das mais importantes do mundo, já aponta Kamala Harris como a sucessora de Biden na corrida presidencial nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a revista publicou a capa da próxima edição, com uma foto ilustrando a entrada de Kamala como candidata democrata e a saída de Biden.

Na imagem, que tem um vermelho vivo como cor de fundo, Kamala aparece caminhando para o centro da cena, enquanto as pernas de Joe Biden aparecem saindo do plano. Na tarde do último domingo (21/7), o presidente dos EUA desistiu de concorrer às eleições presidenciais, que vão ocorrer em novembro, e demonstrou apoio público à possível candidatura da vice.

Na publicação, a Time indica que Biden cedeu às pressões que sofreu depois de preocupações dos democratas sobre as chances de reeleição. “A decisão dramática altera a corrida de 2024 e abre caminho para uma corrida frenética até o dia da eleição”, aponta a revista.





A equipe da Time também informa que a desistência faz de Biden o primeiro presidente em exercício a cancelar sua campanha de reeleição em mais de meio século, depois que Lyndon Johnson também tomou a decisão em 1968. Naquela ocasião, o então presidente declarou que não aceitaria a nomeação do Partido Democrata devido à desaprovação de sua administração da Guerra do Vietnã.



Apoio de Biden

Em postagem no X (antigo Twitter), Joe Biden demonstrou apoio a Kamala para concorrer à Casa Branca contra o candidato republicano Donald Trump. “Hoje quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a candidata do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos fazer isso”, publicou o atual presidente dos Estados Unidos.

Também pelas redes sociais, Kamala agradeceu o apoio de Biden: "Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden pela sua extraordinária liderança como presidente dos Estados Unidos e pelas décadas de serviço prestado ao país. Me sinto honrada por ter o apoio do presidente, e minha intenção é merecer e conquistar esta indicação”, disse.

A atual vice-presidente também disse que irá unir esforços para derrotar Trump: “Farei tudo que estiver ao meu alcance para unir o partido Democrata, e unir o nosso país, para derrotar Donald Trump e sua agenda extremista”.

Confira os nomes cotados: quem pode substituir Biden contra Trump?



No entanto, o apoio de Biden não transforma a candidatura de Kamala Harris como oficial na corrida eleitoral, apesar de ser o caminho mais provável a ser percorrido, uma vez que apenas ela pode utilizar os recursos já arrecadados na campanha de Biden.

A oficialização será realizada em um mês, na Convenção Nacional Democrata. É nesse evento que os advogados que antes apoiavam Biden se comprometerão com um novo nome.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais