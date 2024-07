Apontada para ser a sucessora na chapa do Partido Democrata para as eleições nos Estados Unidos, depois da desistência de Joe Biden à reeleição, a vice-presidente, ex-procuradora e ex-senadora da Califórnia, Kamala Harris, caiu na boca do público.

Agora, Kamala tornou-se o centro das atenções por ter mudado o jogo das eleições americanas, quando a chapa republicana já tinha todos os passos programados na disputa contra o atual presidente Biden.

Kamala é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos e, por ser negra e filha de imigrantes, fortalece o apoio a Biden entre eleitores jovens, imigrantes e negros, considerados pontos vulneráveis do ex-candidato à reeleição. A advogada é a principal defensora do direito ao aborto na Casa Branca e da imigração no país, pontos de ataque do candidato republicano Trump.

No entanto, como você pronuncia Kamala quando vai falar sobre a possível candidata democrata em voz alta? Dica: não é “Kámala”, nem “Kamála”, “Kamalá”, “Kãmala”, “Kêmila”, ou até mesmo uma sonoridade próxima de “Kamila”, como no português.

O correto da pronúncia da atual vice-presidente é “Kô-ma-la”, como a palavra para “vírgula” em inglês, comma, seguido de 'la'. A sonoridade do primeiro A se assemelha, neste caso, à mistura de A e O — este com acento circunflexo na pronúncia do português em pronúncia aberta.

Para melhor compreensão, confira a explicação do professor de língua inglesa Ulisses Carvalho, com alguns exemplos de pessoas pronunciando o nome de Kamala.

Em postagem no X (antigo Twitter), Joe Biden demonstrou apoio a Kamala para concorrer à Casa Branca contra o candidato republicano. “Hoje quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a candidata do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos fazer isso”, disse o atual presidente dos Estados Unidos.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV