Ministra do Planejamento, Simone Tebet declarou, em 2022, apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alegando que ele tinha 'compromisso com a democracia'

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), usou as redes sociais para elogiar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de abrir mão de concorrer à reeleição para enfrentar "o conservadorismo extremista".

"Política não é personalismo, mas, sim, serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo", afirmou Tebet.

A emedebista ainda pediu que o partido Democrata, ao qual Biden é filiado, tenha "o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo". O substituto do atual presidente na corrida pela Casa Branca pode ser a sua vice-presidente Kamala Harris.

Biden disse que a decisão de abrir mão da candidatura tem como objetivo unificar os democratas contra o ex-presidente Republicano Donald Trump.

No pleito presidencial de 2022, Simone Tebet, após ficar em terceiro lugar no 1º turno das eleições, declarou apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acabou vencedor no pleito, afirmando que durante os quatro anos em que o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) esteve no governo, o país "foi abandonado na fogueira do ódio e desavenças".