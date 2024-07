O presidente dos Estados Unidos anunciou, neste domingo (21/07), que não concorrerá à reeleição à Casa Branca.







Em uma carta postada no X (antigo Twitter), o presidente relembrou conquistas de seu governo, mas disse que vai se concentrar em cumprir o restante de seu mandato.





“E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do país, renunciar e concentrar-me exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o resto do meu prazo”, afirmou.





Biden disse ainda que falará à nação norte-americana ainda esta semana sobre a decisão.