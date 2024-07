O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), continua se opondo ao Partido dos Trabalhadores (PT), dois anos depois de mais uma derrota para a sigla nas eleições presidenciais. Desta vez, o ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu se unir a bolsonaristas para apoiar uma chapa contra o PT no município de Crato.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Ciro aparece ao lado de Carmelo Neto (PL-CE), um dos quatro deputados do Partido Liberal com mandado cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), e do ex-deputado federal Wagner de Sousa Gomes (União Brasil), conhecido como Capitão Wagner, que é pré-candidato à prefeitura de Fortaleza.

"Esse encontro aqui, não só pela presença de diferentes correntes de opinião ao redor da liderança do Aluízio, do Zé Adega e da nossa bancada de candidatos a vereador e vereadora, tem um sentido muito grave, muito importante, de duas naturezas", disse Ciro.

A convenção partidária, realizada nesse sábado (20/7), oficializou a candidatura de Dr. Aluízio (União Brasil). Apesar da presença de Ciro, o presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal pelo Ceará André Figueiredo, apoia o candidato do PT, André Barreto.

Na esteira bolsonarista, Ciro também foi a Juazeiro do Norte, onde o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) confirmou a disputa à reeleição.