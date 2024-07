Prefeito Fuad Noman teve sua candidatura à reeleição oficializada em convenção do PSD na capital mineira

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou neste sábado (20/7) que precisa ser mais conhecido pelos eleitores da capital mineira. Ele oficializou sua candidatura à reeleição durante a convenção partidária do PSD, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

"Sempre procurei trabalhar muito e aparecer pouco, porque para mim o mais importante são as obras, não o prefeito, mas agora eu preciso que as pessoas me conheçam", declarou Fuad.

Também participam do evento o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ex-ministro e atual secretário de Governo em São Paulo, e o presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cássio Soares.

Fuad inicia tratamento

No começo do mês, Fuad informou que durante exames de rotina realizados recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. O prefeito disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.