Ex-prefeito Alexandre Kalil não participa de evento do PSD de lançamento da candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), não vai participar da convenção do partido em Belo Horizonte neste sábado (20/7), na qual o prefeito Fuad Noman (PSD) vai oficializar a candidatura à reeleição.

A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela assessoria de Kalil, que "ainda não decidiu quem vai apoiar" nas eleições municipais da capital.

Em maio, Kalil disse não ter obrigação em apoiar o correligionário e alegou que essa é uma característica da legenda. Ele citou que, em 2022, não recebeu apoio de alguns filiados em sua campanha ao governo do estado. Na ocasião, Fuad declarou apoio a Kalil na disputa, em que acabou derrotado por Romeu Zema (Novo).

Ao longo dos últimos meses, o ex-prefeito se reuniu com diversos pré-candidatos de vários campos ideológicos. Além de encontro com o próprio Fuad, ele esteve com o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), os deputados federais Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) e os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos), Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede) - as duas últimas retiraram as pré-candidaturas para declarar apoio ao candidato petista.

Em junho, durante a convenção da Associação Mineira de Municípios (AMM), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), defendeu o apoio do ex-prefeito à reeleição do seu sucessor. "Kalil é do PSD e se ele estiver no PSD ele vai apoiar o Fuad", declarou.

Convenção

Além de pré-candidatos à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), também participam da convenção do PSD o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ex-ministro e atual secretário de Governo em São Paulo, e do presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cássio Soares.