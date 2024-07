Militantes do PSD prestigiam evento que formaliza candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição

Os pré-candidatos à Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo Partido Social Democrático (PSD) discursaram na abertura da convenção partidária, neste sábado (20/7). Os postulantes ao cargo de vereador da capital esperavam as lideranças dos partidos, principalmente o prefeito Fuad Noman, pré-candidato a reeleição.

A convenção vai bater o martelo da chapa que vai constar nas urnas no dia 6 de outubro. As regras eleitorais permitem que o partido lance o número total de cadeiras da Câmara mais um nome, ou seja, 42 candidatos.

Os discurso foram recheados de elogios ao atual prefeito e pregaram a união de centro para derrotar a polarização da cidade.

"Chega de falar de presidente, de ex-presidente, que Belo Horizonte está polarizada. Não, BH quer gestão, quer que as obras continuem, que novas obras aconteçam. BH quer um apoio no centro nas decisões das políticas públicas", disse a pré-candidata Bárbara França.

Outros nomes ainda mostraram suas bandeiras de campanha e lembraram das causas pelas quais advogam. A pré-candidata Aline Castro, por exemplo, é uma pessoa com deficiência (PCD) e, da cadeira de rodas, deu seu recado.

"Eu quero ser voz e vou ser voz para aqueles que até hoje são silenciados. Eu vou representar grande parte da nossa população que até hoje têm que lutar por direitos básicos, as pessoas que não têm condições de acesso ao transporte público, saúde e educação", ressaltou.

A convenção vai oficializar a candidatura de Fuad à reeleição. No cargo desde 2022, quando o ex-prefeito Alexandre Kalil saiu para disputar o Governo de Minas, o chefe do Executivo municipal ainda é pouco conhecido do eleitorado, mas com tantos nomes na disputa ele já figura na prateleira de cima das pesquisas de intenção de voto.

Se a intenção dos pré-candidatos é aglutinar o centro da política em torno de Fuad, meio caminho já foi percorrido. A coligação de apoio à reeleição do prefeito já conta com o apoio do União Brasil, uma das principais legendas do Centrão, e que deve indicar o candidato a vice na chapa.