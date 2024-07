O Partido Social Democratico (PSD) vai oficializar a candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, neste sábado (20/7). A legenda reúne seus quadros no primeiro dia de convenções partidárias para, também, bater o martelo na chapa de vereadores que estará nas urnas no dia 6 de outubro, data do primeiro turno. O evento ainda terá a participação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ex-ministro e atual secretário de Governo em São Paulo, e do presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cássio Soares.





Contudo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), não vai marcar presença na convenção. Um dos principais apoiadores da candidatura de Fuad, Silveira estará em uma viagem previamente agendada. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também não confirmou presença.

A oficialização da candidatura de Fuad abre o período eleitoral em Belo Horizonte, uma vez que será o primeiro a deixar o status de pré-candidato e começar o período oficial de campanha. O nome do candidato a vice-prefeito ainda deve continuar um mistério, segundo adiantou Cássio Soares ao Estado de Minas.





O presidente do diretório estadual do partido avaliou que é muito difícil bater o martelo sobre o número dois da chapa na convenção partidária. “Estamos em conversa, mas não será feito nenhum tipo de anúncio. Mas estamos em negociação e o tempo está se esgotando”, disse.





O atual prefeito aparece na prateleira de cima das pesquisas de intenção de voto, entre os quatro primeiros colocados, mas ainda enfrenta a barreira do desconhecimento do eleitorado belo-horizontino. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada na última terça-feira (16/7), Fuad possui 9% das intenções de voto e está empatado tecnicamente em segundo lugar, considerando cenário estimulado com todos os pré-candidatos.





Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ele empata com o deputado estadual Bruno Engler (PL), que tem 12%; o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), 11%; a deputada federal Duda Salabert (PDT), 9%; o senador Carlos Viana (Podemos), 8%; e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%. O líder do levantamento é o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 25%.





A pesquisa também considerou o conhecimento do eleitorado. 43% dos entrevistados disseram não conhecer o prefeito, e apenas 25% disseram que conhecem e que votariam em Fuad. A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.200 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho, com nível de confiança de 95% e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-01625/2024.





Apoio

Apesar do evento não anunciar o vice-prefeito da chapa com Fuad, integrantes dos demais partidos que apoiam a reeleição do prefeito estarão presentes. É na convenção partidária que as legendas aprovam se vão formar uma eventual coligação com outras agremiações. Entre os partidos que já anunciaram apoio ao atual mandatário da capital mineira estão o União Brasil, PRD e Solidariedade.







Desde 2017 as coligações são permitidas apenas para a eleição majoritária. A aliança é puramente eleitoral e será extinta após o pleito, mas pode render vantagens valiosas na disputa pela cadeira de prefeito, como mais tempo de televisão ao candidato e a possibilidade de receber a verba dos outros partidos integrantes.





O União Brasil, por exemplo, deve ter uma das maiores participações na televisão, atrás apenas do PL e do PT, uma vez que possuem as maiores representações no Congresso Nacional. No mesmo sentido, o partido recebe a terceira maior fatia do Fundo Eleitoral, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho, com R$ 536,5 milhões - o PSD de Fuad tem a quarta maior fatia dos recursos, com R$ 420,9 milhões.





O partido também pleiteava a cadeira da vice-prefeitura com o nome do vereador Álvaro Damião. O apresentador de TV e Rádio é um dos principais puxadores de voto na Câmara Municipal, mas manteve o futuro político em aberto. Ao se afastar do jornalismo para concorrer no pleito, ele disse que pretende tentar a reeleição, mas ainda vai conversar com Fuad e com a direção do União Brasil.





As coligações partidárias começam neste sábado (20/7) e se estendem até o dia 5 de agosto. Com os nomes definidos pelos correligionários, os partidos têm até o dia 15 de agosto para solicitarem o registro das candidaturas no sistema do TSE.





Veja a data das convenções partidárias

PSD - Fuad Noman

20 de julho

Novo - Luisa Barreto

27 de julho

MDB - Gabriel Azevedo

27 de julho

PDT - Duda Salabert

29 de julho

PL - Bruno Engler

2 de agosto

Republicanos - Mauro Tramonte

3 de agosto

Podemos - Carlos Viana

4 de agosto

PT - Rogério Correia*

Não definido

*Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) - 4 de agosto

PSDB - João Leite*

Não definido

*Federação PSDB-Cidadania - Não definido