Líderes do PSD de Minas Gerais lamentaram o diagnóstico do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que está com linfoma abdominal. Previamente avisados, os membros da legenda já sabiam sobre a cirurgia do chefe do Executivo da capital mineira e desejam total recuperação ao prefeito, que concorre à reeleição e não deve deixar a disputa.

O primeiro a se manifestar foi Rodrigo Pacheco (PSD-MG), líder do Congresso Nacional. Em comunicado, enviado à imprensa, o senador escreveu: “Presto minha solidariedade e desejo a ele uma recuperação completa e célere em relação ao tratamento da doença. Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira”.

Leia na íntegra o pronunciamento de Fuad Noman sobre o tratamento do câncer



Ao lado de Fuad durante coletiva de imprensa na Prefeitura, onde ele confirmou a doença, o deputado estadual Cassio Soares (PSD), presidente da legenda em Minas, confirmou que Fuad não deixará a corrida por BH. “O partido está completamente solidário à condição pessoal de Fuad. Tivemos a preocupação de escutar dele o que estava acontecendo. E agora, ele segue com nosso total apoio para que possa seguir seu tratamento e também sua pré-candidatura. Estamos do lado dele nessa empreitada”, afirmou.

De acordo com o deputado estadual, o partido já sabia do diagnóstico e estava esperando que Fuad tornasse a informação pública. “As autoridades médicas recomendam que ele não precise interromper suas atividades profissionais e nós estamos ao lado dele para fazer uma boa gestão em Belo Horizonte. Enquanto pré-candidato à reeleição, Fuad pode fazer um bom trabalho levando suas propostas a toda Belo Horizonte. Vai vencer, assim como na vida”, concluiu.

Como anunciou na coluna Além do Fato do jornalista Orion Teixeira, Fuad continuará exercendo o cargo de prefeito. Os médicos tranquilizaram o prefeito quanto ao êxito do tratamento, razão pela qual ele tomou a decisão. A primeira preocupação de Fuad, no momento, é com a própria imagem diante da quimioterapia, pois perderá peso, cabelos e o bigode.

Outro cacique do PSD, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), lamentou o diagnóstico e afirmou que “Deus dará toda força a Fuad para superar esse desafio”. Direcionado a Fuad, Silveira continuou: “Continue entusiasmado, forte e competente para continuar, como você mesmo disse, 'prefeitando' por nossa BH. Conte comigo e com a família PSD”.

Outras autoridades

Além dos líderes do PSD, quem também falou sobre o diagnóstico do prefeito de BH foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Pelas redes sociais, Zema escreveu: “Desejo rápida recuperação ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante seu tratamento de saúde. Estamos todos unidos, com pensamento positivo e orações para que possa superar essa batalha. Força, prefeito.”

Em resposta, Fuad agradeceu o apoio. "Obrigado pelas palavras, Governador! Sou muito grato a Deus por tudo que vi e vivi até aqui. Sigo confiante, com fé em Deus e com muita coragem pra seguir em frente", respondeu o prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB), também prestou solidariedade. “Tenho plena convicção de que você vai vencer esse momento difícil. Fé e esperança em uma boa recuperação.”