O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB), prestou solidariedade ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que foi diagnosticado com linfoma abdominal.

Pelas redes, Tadeuzinho escreveu: “Toda a nossa solidariedade ao prefeito Fuad. Tenho plena convicção de que você vai vencer esse momento difícil. Fé e esperança em uma boa recuperação.”



Em coletiva de imprensa na sede do Executivo municipal, ao lado da esposa e dos secretários, Fuad disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.

O prefeito enfatizou que continuará exercendo o cargo e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com Fuad, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal.