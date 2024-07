O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), prestou solidariedade ao estado de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). O chefe do Executivo da capital mineira anunciou nesta quinta-feira (04/7) que detectou em exames médicos um pequeno linfoma abdominal. Ele passou por um procedimento cirúrgico e iniciou o tratamento imediatamente.

“Presto minha solidariedade ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e desejo a ele uma recuperação completa e célere em relação ao tratamento da doença. Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira”, escreveu Pacheco em nota enviada à imprensa.

Como anunciou a na coluna Além do Fato o jornalista Orion Teixeira, Fuad continuará exercendo o cargo de prefeito e manter a pré-candidatura à reeleição.

Os médicos tranquilizaram Fuad quanto ao êxito do tratamento, razão pela qual tomou a decisão. A primeira preocupação do prefeito, no momento, é com a própria imagem diante da quimioterapia, pois perderá peso, cabelos e o bigode.

Rodrigo Pacheco é um dos caciques do PSD e vinha participando das decisões na campanha do prefeito à reeleição.