A Polícia Federal (PF) deve pedir a abertura de um novo inquérito ao Supremo Tribunal Federal (STF) relacionado às suspeitas de fraude em cartões de vacinas em Duque de Caxias (RJ).



Novas informações anexadas à investigação atual, aberta após suspeitas sobre os cartões do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, levaram a PF a acreditar que o esquema de fraudes é maior do que o esperado. As informações são da Camila Bomfim, do g1.

Com as novas informações, as investigações precisariam de aprofundamento e um foco maior. O pedido deve constar no novo relatório do inquérito das vacinas, que a Polícia Federal deve encaminhar ao STF nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (4/7), o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e a secretária de Saúde, Célia Serrano, foram alvos de mandados de busca e apreensão da PF.

Fraude em cartões de vacina de Bolsonaro: ex-prefeito é alvo da PF

A operação quer identificar novos beneficiários no esquema de falsificação de certificados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os mandados são cumpridos na capital do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias.