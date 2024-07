O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) inaugurou nesta quarta-feira (3/7) uma Central de Atendimento de Informações Processuais voltada para advogados e partes envolvidas em processos judiciais no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A nova unidade tem como objetivo fornecer informações rápidas sobre o andamento de processos judiciais.

A iniciativa é liderada pela presidente do TRF6, desembargadora federal Mônica Sifuentes, e pelo vice-presidente e corregedor, desembargador federal Vallisney Oliveira. O evento de inauguração foi realizado no térreo do Edifício Antônio Fernando Pinheiro (AFP), do TRF6, e contou com a presença da diretora da subsecretaria da administração do foro, Márcia Ponsa, e do diretor da secretaria administrativa do foro, Raimundo Ferreira.

A Central de Atendimento funcionará nos dias úteis, das 12h às 18h, tanto presencialmente, na Avenida Álvares Cabral, 1807, Santo Agostinho, quanto virtualmente e por e-mail.

A unidade atenderá de forma presencial por ordem de chegada, com controle por senha e com prioridade para pessoas em situação de rua, com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Cada usuário poderá consultar informações relativas a, no máximo, cinco processos judiciais por vez.

Para atendimento virtual, não será necessário agendamento prévio. O acesso será por ordem de entrada na plataforma, onde o tempo máximo de atendimento será de 15 minutos. O usuário deverá retornar à fila para nova solicitação após atingido o limite. A câmera e o microfone deverão, em regra, estar ligados durante todo o atendimento, salvo impossibilidade técnica justificada.

O atendimento por e-mail será realizado mediante o preenchimento de formulário próprio, disponível nos portais do TRF6 e da Seção Judiciária de Minas Gerais, no banner “Central de Atendimento”. Cada e-mail deverá conter o pedido de informação de apenas um processo, e o formulário não permitirá anexação de documentos.