Quem é Mônica Sifuentes, primeira presidente do TRF-6

A desembargadora Mônica Sifuentes falou em nome da corte durante cerimonia de inauguração do tribunal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A desembargadora Mônica Sifuentes foi eleita a primeira presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), oficialmente inaugurado em Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/8). A magistrada foi também a primeira integrante da corte, que fica responsável pelos processos da Justiça Federal oriundos de Minas Gerais, e exerce o cargo pelo biênio 2022/2024.









A atuação profissional da desembargadora inclui passagem pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), designação como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-MG) e atuação como Juíza de Ligação no Brasil para a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado.





Formação da corte





A criação do TRF-6 foi sancionada por Bolsonaro em outubro de 2021. O tribunal é uma reivindicação antiga de juristas mineiros, que acreditam que uma corte federal para julgar os casos do estado pode desafogar o TRF1 e acelerar a tramitação dos processos oriundos em Minas.





O TRF-1 agora fica responsável pelos processos de Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Cálculos apontam que os casos vindos de Minas representavam cerca de 40% do volume total do tribunal.





Inauguração

A cerimônia de inauguração do TRF-6 aconteceu na tarde desta sexta-feira no Palácio das Artes, Centro de BH. Estiveram presentes o presidente Jair Bolsonaro; o governador Romeu Zema (Novo); o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); o procurador-geral da República, Augusto Aras; e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.