TRF-6, de Minas Gerais, tem a primeira desembargadora definida

Prédio da Justiça Federal em BH vai abrigar novo TRF (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A desembargadora Mônica Sifuentes é a primeira integrante do recém-criado Tribunal Regional Federal da 6° Região (TRF-6) , com jurisdição em Minas Gerais. Ela foi confirmada como componente da corte nesta quarta-feira (19/1).A magistrada era desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF-1) desde 2010. O prazo para que os integrantes da corte pedissem remoção ao TRF-6 se encerrou ontem. A corte vai dar expediente no prédio da Justiça Federal na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Mônica Sifuentes está na carreira da magistratura há três décadas. Ela é especialista em Tráfico Internacional de Pessoas pela American University Washington College of Law, dos Estados Unidos. Obteve, também, o título de mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, se tornou doutora em Direito Constitucional.A desembargadora foi, por mais de dez anos, Juíza de Enlace no Brasil para a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. A Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais (AJUFEMG) comemorou a indicação de Sifuentes e citou o trabalho dela além-fronteiras."Em razão de sua atuação internacional, foi indicada pelo Presidente da República para concorrer a uma das vagas do TPI (Tribunal Penal Internacional), responsável por julgar pessoas que cometeram crimes de genocídio, de guerra e crimes contra a humanidade", festejaram os representantes da entidade.A criação do TRF-6 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em outubro do ano passado . O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), participou da cerimônia.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) propôs, ao Congresso, a criação de uma sexta corte para desafogar o TRF-1, responsável pelos processos oriundos do Distrito Federal e de mais 13 estados - Minas entre eles. À época da sugestão, o presidente do STJ era o mineiro João Otávio de Noronha.Cálculos apontam que cerca de 40% da demanda do TRF-1 venha de Minas. Por isso, lideranças do estado defenderam enfaticamente a criação do sexto tribunal."É uma questão lógica e racional. Há um bem para Minas Gerais, evidentemente, mas também para as outras 13 unidades da federação, que terão um tribunal com maior agilidade", disse Pacheco, em 2021.