Novo TRF-6 vai abrir concurso para preencher 150 vagas em Belo Horizonte

Tribunal Regional Federal da 6ª Região ficará em Belo Horizonte (foto: STJ/reprodução)

Prestes a ser inaugurado em Belo Horizonte, em evento na sexta-feira (19/8), o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) promoverá concurso para a contratação de 150 servidores. As vagas serão destinadas a profissionais que vão atuar na transferência dos sistemas informatizados do TRF-1 em Brasília para o novo tribunal.

Embora o edital não tenha sido lançado oficialmente, o salário inicial de um técnico que atua no tribunal é de R$ 7.591,37, enquanto um analista recebe R$ 12.455,30. Ao final da carreira, as remunerações dos cargos podem chegar a R$ 11.398,39 e R$ 18.701,54, respectivamente, além de benefícios.





Em maio, a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes autorizou a formação da comissão que ficará responsável pelos estudos preliminares visando à realização do concurso. Na portaria, a magistrada vê a necessidade de compor um quadro mínimo e permanente para atuar no TRF-6, sobretudo para profissionais da tecnologia de informação.

O tribunal da 6ª Região terá, inicialmente, 18 juízes, cujos cargos deverão ser criados por meio da transformação de 20 cargos vagos de juiz substituto do TRF da 1ª Região. Além disso, estão previstos a criação de 200 cargos em comissão.





A sede do TRF-6 ficará, na Avenida Álvares Cabral, 1.805, no bairro Santo Agostinho. Nesse prédio, ficarão alojados os gabinetes dos novos desembargadores federais e a Presidência do órgão, além de toda a área administrativa. O plenário da corte será instalado no andar térreo do Edifício Euclydes Reis Aguiar, na Avenida Álvares Cabral.

Desembargadores





Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou os 18 desembargadores que começarão os trabalhos no TRF-6 . Os nomes foram divulgados em portaria publicada no Diário Oficial da União. Da OAB-MG, foram nomeados os desembargadores Flávio Boson Gambogi e Gregore Moreira de Moura. Uma das cadeiras será ocupada pela desembargadora federal Mônica Sifuentes, a única integrante do TRF1 que optou pela remoção para o novo tribunal.

Com o objetivo de acelerar a tramitação das ações, a criação do TRF-6 veio através de uma proposição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano passado . Mais de um terço (30%) dos processos que tramitavam no TRF1 eram oriundos de Minas Gerais.





"Além de agilizar o julgamento dos processos judiciais originários de Minas Gerais, a criação do TRF6 irá desafogar a imensa carga de processos que tramita no TRF da 1ª Região, beneficiando não apenas os mineiros, mas outras 13 unidades da federação abrangidas pelo TRF com sede em Brasília", destacou o presidente do STJ, ministro Humberto Martins.