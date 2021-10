Bolsonaro sanciona, nesta quarta (20/10), projeto que cria o TRF-6 em BH

Bolsonaro sancionará novo TRF-6, que funcionará em BH, nesta quarta-feira (20/10), em Brasília (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Bolsonaro vai até o Ceará nesta quarta. Quando voltar de viagem, o presidente deve se reunir com parlamentares de Minas Gerais, no Palácio do Planalto, para sancionar o projeto de criação do TRF-6.









Antes de ser aprovado no plenário do Senado Federal, o texto foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da casa, onde também recebeu o aval dos parlamentares. O texto também recebeu parecer favorável do relator, senador Antonio Anastasia (PSD/MG). Segundo Anastasia, o objetivo do projeto é aumentar a rapidez na resolução dos processos.





O projeto do TRF-6 prevê que as novas instalações contarão com a transformação de 20 cadeiras vagas de juiz federal substituto em 18 cargos titulares para atuarem em Belo Horizonte. Além disso, o novo tribunal terá cerca de 200 cargos comissionados. A ideia é utilizar a estrutura existente de pessoal da Justiça Federal.





O novo TRF-6 será acomodado no prédio da Justiça Federal, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital mineira.





Estado de Minas Juristas consultados pelo celebraram a aprovação do TRF-6 no Senado Federal. Eles acreditam que a instalação da corte em Belo Horizonte significará agilidade na condução dos processos e economia aos cofres públicos.

Será sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (20/10) o projeto que autoriza a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), que atuará exclusivamente com demandas de Minas Gerais. Uma cerimônia foi marcada para às 16h30, quando Bolsonaro assinará de forma favorável à matéria.