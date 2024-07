A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (4/7) a segunda fase da Operação Venire, que apura a suposta falsificação dos certificados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. De acordo com a corporação, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão, na capital do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias.

Segundo o blog da Camila Bomfim, do g1, os alvos são o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e a secretária de Saúde, Célia Serrano.

Ainda segundo a PF, a nova fase da operação tem como objetivo identificar novos beneficiários do esquema fraudulento. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Operação Verine: Entenda a ação da PF que fez buscas na casa de Bolsonaro



"Na atual fase são cumpridos mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, contra agentes públicos vinculados ao município de Duque de Caxias/RJ, que seriam responsáveis por viabilizar a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 naqueles sistemas", informou a PF.