O presidente do PSD em Minas e deputado estadual Cassio Soares esteve na Prefeitura de Belo Horizonte, onde o prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou que está com linfoma abdominal. O chefe do Executivo da capital mineira não deve deixar a corrida pela reeleição.



Em conversa com jornalistas, Cassio disse que “o prefeito deixou claro que mantém sua pré-candidatura”.

Pacheco sobre câncer de Fuad: 'Que continue o grande trabalho realizado'

“O partido está completamente solidário à condição pessoal de Fuad. Tivemos a preocupação de escutar dele o que estava acontecendo. E agora, ele segue com nosso total apoio para que possa seguir seu tratamento e também sua pré-candidatura. Estamos do lado dele nessa empreitada”, afirmou.

De acordo com o deputado estadual, o partido já sabia do diagnóstico e estava esperando que Fuad tornasse a informação pública.

“As autoridades médicas recomendam que ele não precise interromper suas atividades profissionais e nós estamos ao lado dele para fazer uma boa gestão em Belo Horizonte. Enquanto pré-candidato à reeleição, Fuad pode fazer um bom trabalho levando suas propostas a toda Belo Horizonte. Vai vencer, assim como na vida”, concluiu.

Como anunciou na coluna Além do Fato o jornalista Orion Teixeira, Fuad continuará exercendo o cargo de prefeito. Os médicos tranquilizaram o prefeito quanto ao êxito do tratamento, razão pela qual tomou a decisão. A primeira preocupação de Fuad, no momento, é com a própria imagem diante da quimioterapia, pois perderá peso, cabelos e o bigode.