O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), informou nesta quinta-feira (4/7) que, durante exames de rotina realizados recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. Em coletiva de imprensa na sede do Executivo municipal, Fuad disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.

A notícia foi antecipada pelo jornalista Orion Teixeira, do site Além do Fato.

Em seu pronunciamento, Fuad enfatizou que continuará exercendo o cargo de prefeito e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com o prefeito, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal. O pronunciamento foi feito ao lado da esposa e rodeado de secretários.



"Nos últimos dias, conversei longamente com minha esposa, Mônica, e com meus dois filhos, Paulo e Gustavo, que vieram de São Paulo com meus quatro netos (...). E foi assim, com a família reunida que tomei a decisão que agora comunico a vocês. Continuarei exercendo o meu cargo, de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco", disse Fuad Noman.



"Continuarei sendo pré-candidato à reeleição, da mesma forma que planejei antes: trabalhando na prefeitura, ou como eu gosto de dizer, “prefeitando” de segunda a sexta, e fazendo campanha nos finais de semana", completou.



Em seu discurso, Fuad também antecipou: irá perder peso e os cabelos. Mas garantiu que nada disso afetará sua dedicação ao trabalho."Ainda não sei se vou perder o bigode também. Espero que não, para a felicidade da Mônica (esposa do prefeito)", disse Fuad.





Em sua declaração, Fuad também destacou que a sua "determinação" para continuar trabalhando em prol da população belo-horizontina permanece. "Sabe por quê? Porque eu sou assim, sou um otimista com a vida, amo o que eu faço e porque não perdi e nunca irei perder a fé que eu tenho em Deus. ELE me deu forças nos momentos mais difíceis da minha vida, como no dia em que perdi minha mãe, quando eu era apenas uma criança. E não seria agora, nesta fase da vida, que ELE iria deixar de me fortalecer."