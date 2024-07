O governador Romeu Zema (Novo) admitiu a possibilidade de formação de aliança entre o Prefeito de Belo Horizonte (PBH), Fuad Noman (PSD), e a ex-secretária de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (Novo) para o pleito das eleições municipais da capital mineira. Nos bastidores, a possibilidade já era cogitada. A declaração foi dada durante evento de anúncio da equipe brasileira de canoagem, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na manhã desta quinta-feira (4/7).

Um dos fatores decisivos para a viabilidade da chapa é o desempenho de Luísa Barreto nas pesquisas eleitorais recentes, nas quais ela tem aparecido nas últimas posições. Para o governador mineiro, a ex-secretária é um "excelente nome", que tem potencial inclusive para disputar sozinha. No entanto, ele indica que "o jogo político" que irá definir a aliança.





Ainda segundo Zema, "diálogos" tem acontecido em "todos os sentidos" e a capital mineira conta com "bons" pré-candidatos".

Leia também: Esquerda de BH tentar se unir para enfrentar ameaça bolsonarista nas urnas

E mais: Viana avalia desistência da campanha a prefeito de BH

"O pessoal do partido que está mais a par, mas eu quero salientar que diálogos, conversas, tem havido em todos os sentidos. Um momento de se definir quem vai caminhar com quem, e faz parte do jogo democrático, do jogo partidário. Eu tenho acompanhado um pouco mais a distância, mas vejo a Luísa Barreto como um excelente nome, que tem potencial inclusive para disputar sozinha, mas as questões de pesquisas, de alianças, é que vão estar definindo. Temos bons candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte e tenho certeza que o melhor será feito", disse Zema.