A Justiça condenou o ex-vereador de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, João Archanjo Mendes Santiago a devolver quase R$ 215 mil aos cofres do município por recebimento indevido de verba de gabinete entre os anos de 2013 e 2016. Ele ainda pode recorrer.

A decisão é da 1ª Vara Cível da Comarca de Paracatu e ocorreu após pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo a promotoria, foram constatadas irregularidades nas prestações de contas do ex-parlamentar ligadas a gastos com locação e manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes, serviços gráficos, materiais de escritório e alimentação.

No total, Archanjo terá que devolver R$ 214.180,57, além de pagar uma multa civil equivalente ao prejuízo causado. Apenas com locação de automóveis, ele teria recebido mais de R$ 110 mil, o que se soma a mais de R$ 74 mil com combustíveis e lubrificantes. Outros R$ 28 mil recebidos seriam de alimentação no período.

Além disso, ele fica inelegível por 10 anos, além de não poder contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, ou creditícios pelo mesmo período.

O MP apontou que João Archanjo Mendes Santiago é o 14º vereador condenado pela Justiça de Minas Gerais pela prática de atos de improbidade administrativa, após operação em 2016 que investigou o fornecimento de notas fiscais fraudulentas, referentes a serviços não prestados de aluguel de veículos pela Câmara de Vereadores de Paracatu.

A reportagem não conseguiu contato com o ex-vereador ou sua defesa.