Na noite de 1º de julho, última segunda-feira, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou um período de orações e jejum "pelo Brasil". No primeiro de 21 dias, transmitido em lives no Instagram, o convidado para participar do momento espiritual de discurso religioso foi o pastor Silas Malafaia.

"Nós sabemos da importância de colocar Cristo em primeiro lugar, independente da situação que a gente viva aqui nesta terra", iniciou Nikolas. O deputado explicou que, em todos os dias, ele irá ler um versículo e, na sequência, chamará um cantor ou pregador para "dar a palavra", relembrando campanha similar que promoveu no último ano.

O mineiro seguiu lendo um trecho da Bíblia e chamou Malafaia para participar da transmissão. O pastor foi convidado a participar das orações após as manifestações do Rio de Janeiro no último abril, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e foi recebido por Nikolas com emoção: "Eu orei muito para poder estar aqui. O senhor é uma voz profética [...] e, quando o senhor for [morrer], o Brasil sentirá muito a sua falta".

Comparado a um super-heroi por Nikolas, Malafaia seguiu a oração dizendo que "o que liga na Terra é ligado no céu". A oração seguiu com um clamor para que Deus "livre a nossa nação de homens maus, corruptos, espírito de mentira", e que "seja repreendido no Brasil o Príncipe das Trevas que opera na corrupção, narcotráfio, crime organizado, aborto...".

O pastor recorreu às pessoas que acompanhavam a live que lidam com problemas pessoais de "saúde, ansiedade, no casamento": "Eu concordo com a tua vitória, eu concordo com o milagre de Deus". E concluiu: "Nós repreendemos e declaramos paz. O Brasil é do Senhor Jesus".







O discurso religioso é um dos mais unificadores do conservadorismo na extrema-direita. Após o fim da live, Nikolas anunciou pelos stories que o segundo convidado será o pastor Gustavo Paiva, às 21h da terça-feira (3/7).