O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a prioridade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é "criminalizar a direita". A crítica do parlamentar se refere às prisões feitas pela Polícia Federal (PF), autorizadas pela Suprema Corte, nessa quinta-feira (6/6), na nova fase da Operação Lesa Pátria.



Ao criticar a operação, Nikolas disse que os invasores das sedes dos Três Poderes - Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto - eram "baderneiros sem antecedentes".

"Quantos traficantes foram presos hoje? Líderes de comando de facção? Prender 200 baderneiros sem antecedente criminal é fácil, Alexandre. Sua prioridade é criminalizar a direita. Patético", escreveu Nikolas no X (antigo Twitter), na noite dessa quinta-feira (6/6).



Quantos traficantes foram presos hoje? Líderes de comando de facção? Prender 200 baderneiros sem antecedente criminal é fácil, Alexandre. Sua prioridade é criminalizar a direita. Patético. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 6, 2024

Ontem, a PF deflagrou operação para prender 208 condenados ou investigados pelos ataques do 8 de janeiro considerados foragidos . Os mandados de prisão preventiva, expedidos pelo STF, foram cumpridos em 18 estados - incluindo Minas Gerais - e no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram para outros países, com o objetivo de se "furtarem da aplicação da lei penal".







"Ao longo de 27 fases, a Operação Lesa Pátria realizou centenas de prisões em face de vândalos, financiadores, autoridades omissas e incitadores dos crimes realizados no inicio do ano passado. Mais de duas centenas de réus, deliberadamente, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal", afirmou a PF, em nota.